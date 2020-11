Bereits Ende September wurde bekannt, dass das Daimler-Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim bis 2025 4.000 Stellen abbauen will. Auch im Berliner Motorenwerk könnte jetzt ein Stellenabbau drohen. "Die Stimmung im Daimler Motorenwerk in Berlin ist am Kochen", so der Berliner IG-Metall-Chef Jan Otto gegenüber dem SWR. Der Berliner Werksleiter sei überraschend zu Tesla gewechselt. Die rund 2.500 Mitarbeiter blieben irritiert und verunsichert zurück, so Otto. Schließlich war der Werksleiter zuständig für die Verhandlungen zur Zukunft des Standorts - denn Daimler hatte angekündigt, nicht mehr in das Berliner Werk investieren zu wollen. Dadurch seien 2.000 Stellen in Gefahr. Zwar ist bereits ein Nachfolger für den Werksleiter gefunden worden, doch wegen des Wechsels des alten Werksleiters zu Tesla sorgten sich viele Mitarbeiter um die Zukunft des Standorts. Für Donnerstag hat die IG Metall deshalb zu einer Protestkundgebung vor dem Werkstor aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert von Daimler ein Konzept zur Zukunft des Berliner Motorenwerks.