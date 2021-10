Streik im privaten Omnibusgewerbe geplant

Nach neun ergebnislosen Verhandlungsrunden im privaten Omnibusgewerbe zwischen ver.di und den Arbeitgebern ruft die Gewerkschaft wieder zu Arbeitsniederlegungen auf. Damit will sie den Druck auf die Arbeitgeber vor der zehnten Tarifverhandlungsrunde am 28. Oktober nochmals erhöhen. Deshalb wird in den kommenden Tagen - auch in der Region Stuttgart - in einzelnen Betrieben nur für wenige Stunden gestreikt, aber dafür unangekündigt. Unbezahlte Standzeiten seien einer der Hauptgründe, warum bereits jetzt überall Omnibusfahrerinnen und -fahrer fehlten, so ver.di Verhandlungsführerin Hanna Binder. Und: Für eine geplante Verdoppelung des ÖPNV bis 2030 brauche es doppelt so viele Omnibusfahrerinnen und -fahrer wie derzeit.