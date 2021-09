Busstreik zu Schulbeginn

Am Montag, 13. September, also am ersten Schultag nach den Ferien, drohen im privaten Omnibusverkehr Streiks der Busfahrer. Aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Von den Arbeitsniederlegungen der Busfahrer betroffen sind in der Region Stuttgart laut Verdi Plochingen, Göppingen, Geislingen, Waiblingen und Ludwigsburg. Strittig sind in dem Tarifstreit vor allem die bislang unbezahlten Standzeiten der Busse, sowie Nacht- und Sonntagszuschläge. Kritik an dem Streik ausgerechnet am ersten Schultag kam vom Verband der Omnibusunternehmer. Der Ausgang der Verhandlungen betrifft rund 9.000 Busfahrer im Südwesten.