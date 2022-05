Deutsche Telekom: Verdi ruft zu Warnstreiks in der Region Stuttgart auf

Parallel zur dritten Verhandlungsrunde bei der Deutschen Telekom ruft die Gewerkschaft Verdi am heutigen Dienstag zu Warnstreiks auf - auch in der Region. Verdi will mit dem ganztägigen Warnstreik den Druck auf den Arbeitgeber nochmal erhöhen. In der Region wird an den Standorten in Stuttgart, Göppingen und Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gestreikt. Kundinnen und Kunden müssen mit Einschränkungen rechnen wie Terminausfällen beim Service, langen Wartezeiten in der Hotline und längeren Zeiten bei der Entstörung. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Lohnsteigerung um sechs Prozent und 80 Euro mehr Gehalt pro Monat für Studierende in dualen Studiengängen und für Auszubildende.