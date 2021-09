Ab Montag Streik bei privaten Busunternehmen

Zum Schulbeginn hat die Gewerkschaft Verdi die Busfahrer von privaten Busunternehmen zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. Laut VVS ist die gesamte Region Stuttgart betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik bei privaten Busunternehmen von Montag bis Mittwoch aufgerufen - auch in der Region Stuttgart. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Oliver Berg

Die Gewerkschaft Verdi hat die Busfahrer von privaten Busunternehmen aufgerufen, von Montag bis Mittwoch in den Ausstand zu treten. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen.

Welcher Kreis ist wie betroffen?

Im Kreis Göppingen ist laut dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) vor allem der städtische Busverkehr in Göppingen und Geislingen betroffen genauso wie in Plochingen im Kreis Esslingen. Am Dienstag sollen auch im Filderraum Fahrten ausfallen. Bestreikt werden voraussichtlich die Unternehmen OVG, Sihler, Fischle (Esslingen) und Friedrich Müller Omnibus.

In den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg, im Rems-Murr-Kreis und in Stuttgart kommt es zu Ausfällen bei den Ludwigsburger Verkehrsbetrieben, Omnibusverkehr Spillmann in Bietigheim-Bissingen, Omnisbusverkehr Ruoff (Hemmingen, Waiblingen und Backnang), Omnibusverkehr Fischle (Waiblingen), Wöhr Tours Weissach, Friedrich Müller Omnibusverkehr und WBG Württembergische Busgesellschaft (Ludwigsburg). In Stuttgart kann es deshalb zu einzelnen Fahrausfällen der SSB-Buslinien 54, 58 und 60 kommen.

Alternativen auf der VVS App

In der VVS-App sollen die wegfallenden Fahrverbindungen während der Streiktage gar nicht erst angezeigt werden. Wer nach Alternativen zu den bestreikten Buslinien sucht, kann sich dort oder im Internet informieren.