Ab dem 9. Juni weitere Streckensperrungen rund um Stuttgart

Vor einem "absoluten Bahnchaosjahr" warnte der Verkehrsclub Deutschland, nachdem die Bauarbeiten für den digitalen Verkehrsknoten angekündigt wurden. Nun wird deutlich, weshalb.

Wie die Deutsche Bahn (DB) am Montag mitteilte, gehen die Streckensperrungen rund um Stuttgart bald in die vierte Runde. Weil ab dem 9. Juni auch Bauarbeiten am Bahnhof Bad Cannstatt beginnen, ist nun auch der Fernverkehr deutlich stärker betroffen. Nach wie vor wird der digitale Verkehrsknoten Stuttgart gebaut.

Digitaler Knoten Stuttgart Der digitale Knoten Stuttgart ist ein bundesweites Pilotprojekt der Deutschen Bahn. Dabei werden alle S21-Strecken und große Teile des S-Bahn-Netzes der Region Stuttgart mit dem digitalen Bahnleitsystem ETCS (European Train Control System), digitalen Stellwerken und automatisiertem Zugbetrieb ausgestattet. Mit ETCS werden die Signale entfernt und die Blockabschnitte digital gesteuert. Alle Züge senden ihre genaue Position an ein digitales Stellwerk. Darüber empfangen die Lokführer auch die Position von anderen Zügen. Durch das ETCS weiß der Lokführer stets, wie weit der nächste Abschnitt frei ist, wie schnell er fahren darf und wann er abbremsen muss. Seither wurden Eisenbahnstrecken in Blöcke eingeteilt, diese durch Signale voneinander getrennt.

Einschränkungen im Fernverkehr um Stuttgart

Betroffen sind zahlreiche Verbindungen im Fernverkehr. Insbesondere Verbindungen nach und aus München - damit ist ein Großteil der Fernverkehrszüge betroffen, die täglich den Stuttgarter Hauptbahnhof anfahren. Zum Teil werden die Züge umgeleitet und halten ersatzweise in Esslingen oder Vaihingen/Enz.

Die TGV- und ICE-Verbindung aus bzw. nach Paris endet unter der Woche in Stuttgart. Am Wochenende werden die Züge ohne Halt in Stuttgart direkt nach München weitergeleitet.

Zahlreiche Umleitungen im Regionalverkehr

Zahlreiche Züge im Regionalverkehr werden während der Bauarbeiten bis zum 29. Juli umgeleitet. Betroffen sind die Linien:

MEX Crailsheim - Aalen - Stuttgart: Endet in Waiblingen

Endet in Waiblingen MEX Tübingen - Heilbronn: Hält nicht am Stuttgarter Hauptbahnhof, sondern in Kornwestheim

Hält nicht am Stuttgarter Hauptbahnhof, sondern in Kornwestheim MEX Gaildorf - Backnang - Stuttgart: Endet in Waiblingen

Endet in Waiblingen RE/MEX Nürnberg - Crailsheim - Schwäbisch Hall - Hessental - Stuttgart: Umleitung über Ludwigsburg mit Zusatzhalt in Marbach

Umleitung über Ludwigsburg mit Zusatzhalt in Marbach IRE Karlsruhe - Aalen: Endet in Stuttgart

Endet in Stuttgart IRE Aulendorf - Stuttgart: Endet in Esslingen; ab dem 22. Juli in Tübingen

Außerdem fährt die Linie MEX 16 zwischen Ulm und Stuttgart im Stundentakt. Nur zwischen Ulm und Plochingen verkehrt die Bahn halbstündig.

S-Bahnlinien S1, S2, S3 und S4 weiterhin eingeschränkt

Die S-Bahnlinien zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen fahren auch in der nächsten Bauphase der Bahn nach einem neuen Fahrplan. S1, S2 und S3 fahren im 30-Minuten-Takt. Die S2 und S3 enden jeweils in Waiblingen (aus Richtung Schorndorf bzw. Backnang) beziehungsweise in Bad Cannstatt (aus Richtung Flughafen bzw. Filderstadt).

Die S4 enfällt zwischen Backnang und Marbach. Hier fährt alle 30 Minuten ein Bus. Die S1 in Richtung Kirchheim hält nicht in Obertürkheim und am Neckarpark. Dafür hält die S-Bahn auf der vorübergehenden Strecke in Stuttgart-Untertürkheim.

Schienenersatzverkehr um Waiblingen wird bis Esslingen ausgeweitet

Die Busse zwischen Waiblingen und Stuttgart-Bad Cannstatt fahren laut Bahn mindestens bis zum 29. Juli weiterhin im Fünf-Minuten-Takt. Neben den bisherigen Bussen wird eine weitere Verbindung zwischen Bad Cannstatt und Esslingen-Mettingen eingerichtet. Im Überblick bedeutet das Busse zwischen:

Backnang und Marbach (30-Minuten-Takt)

Sommerrain und Nürnberger Straße (10-Minuten-Takt)

Waiblingen und Bad Cannstatt mit Zwischenhalten (5-Minuten-Takt)

Waiblingen und Bad Cannstatt Direktverbindung (5-Minuten-Takt)

Waiblingen und Stuttgart (5-Minuten-Takt)

Waiblingen und Esslingen (Buslinie X20 wird verstärkt)

Bad Cannstatt und Mettingen (10-Minuten-Takt; 30-Minuten-Takt am Wochenende)

Auswirkungen auch auf Stuttgarter Straßenbahnen

Auch die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat sich bereits auf weitere Streckensperrungen vorbereitet. Zwischen Stuttgart-Fellbach und der Stuttgarter Innenstadt fährt seit dem 15. Mai zusätzlich zur U1 die U21. Nur am Wochenende fährt zusätzlich die Linie U34. Die U19 entfällt hingegen und die U16 fährt nach Neugereut statt nach Fellbach.

Busse für Fußballfans aus Rems-Murr-Kreis am 27. Mai

Für das letzte Spiel des VfB Stuttgart in der Bundesligasaison setzt die Bahn auf Busse. Ab 13 Uhr sollen diese ohne festen Fahrplan, sondern nach Bedarf vom Waiblinger Bahnhof zur Mercedes-Benz-Arena fahren. Nach dem Spiel stehen die Busse am Parkplatz P9 erneut bereit, um die Fans zurück nach Waiblingen zu bringen.