Streckensperrungen bei der S-Bahn

Am späten Freitagabend beginnen aufgrund von Gleisarbeiten Sperrungen auf der Strecke der S4. Sie dauern bis Montag in den frühen Morgenstunden. In bestimmten Abschnitten fahren stattdessen Busse. Auch an allen Wochenenden im November wird gebaut. In den Abschnitten Stuttgart Schwabstraße-Ludwigsburg und Marbach fahren zu diesen Zeiten Busse, es wird auch zusätzliche Direktbusse geben. Außerdem baut die Bahn bei Sindelfingen eine neue Eisenbahnbrücke über die A81. Dadurch kommt es zu mehreren Einschränkungen auf der Linie S60. Darüber hinaus werden zwischen Zuffenhausen und Feuerbach neue Weichenverbindungen gebaut. Einige Bahnen halten deswegen zum Teil auch unter der Woche nachts nicht in Feuerbach. Reisende werden gebeten, sich online über ihre Verbindung zu informieren.