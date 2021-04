Das Internationale Straßenmusikfestival findet dieses Jahr nicht wie gewohnt im Blühenden Barock in Ludwigsburg statt. Stattdessen soll es ein Online-Programm an Pfingsten geben. Normalerweise kommen die Künstler aus halb Europa, doch aufgrund der Pandemie sei das derzeit nicht möglich, sagte Volker Kugel, der Leiter des Blühenden Barocks am Freitag dem SWR. Um die Künstler aber in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen und auch etwas fürs Publikum in Ludwigsburg zu tun, werde es an drei Abenden virtuelle Konzerte geben, mit Online-Abstimmung, Siegereherung und Hutgeld für die Künstler. Möglich werde das, weil die Sparda Bank Baden-Württemberg als Hauptsponsor auch das virtuelle Straßenmusikfestival unterstützt.