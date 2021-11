Am Freitag beginnt in Esslingen das Straßenkunstfestival 2021. Zwei Tage Kunst und Kultur auf der Straße erwarten die Besucher der kostenlosen Veranstaltung. Los geht's um 16 Uhr.

Im vergangenen Jahr musste das Esslinger Straßenkunstfestival wegen Corona ausfallen. Um so mehr freuen sich die Macher, dass sich an diesem Wochenende das nach eigenen Angaben größte Festival seiner Art im Herzen Baden-Württembergs zurückmeldet.

Straßenkunst in der gesamten Innenstadt

Freitag und Samstag verteilen sich Gaukler, Musiker und Artisten in der gesamten Esslinger Innenstadt. Sieben Musikbands sind in diesem Jahr zu sehen und zu hören. Es gibt Orientalischen Tanz und Jonglieren zu sehen, riesige Seifenblasen und Luftartisten. Und wer mutig ist, lässt von einer Schriftstellerin ein schriftliches Portrait erstellen, das dann von einer Künstlerin in eine Zeichnung umgesetzt wird - beides in nur einer Minute.

Ohne Masken, aber mit Corona-Abstand

Das Esslinger Straßenkunstfestival wird von Esslinger Einzelhändlern und Privatpersonen finanziell unterstützt. Außerdem gibt es Fördermittel von der Stadt. Ohne diese Unterstützung wäre das Festival nicht möglich, bedankt sich Projektmanager Philipp Falser bei allen Sponsoren - und weist daraufhin, dass die Zuschauer zwar keine Masken tragen müssen. Die Abstandsregeln müssten allerdings eingehalten werden. Außerdem hofft er darauf, dass sich das Wetter an diesen beiden Tagen einigermaßen freundlich verhält.