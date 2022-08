Stadtbahn Stuttgart: Mehrere Unfälle mit Autos an einem Tag

Ein älterer Mann ist am Vormittag in seinem Wagen von einer Straßenbahn getroffen und mitgeschleift worden. Kurze Zeit später hat sich in der Stadt ein ähnlicher Unfall ereignet.

Ein 83-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag beim Zusammenstoß seines Wagens mit einer Stadtbahn schwer verletzt worden. Rettungskräfte mussten den eingeklemmten Mann aus seinem Auto befreien. Anschließend brachten sie ihn in eine Klinik. Stadtbahn: Unfall mit U13 bei Wilhelma Zuvor wollte der Mann nach Angaben der Polizei gegen 11 Uhr in der Nähe der Wilhelma links abbiegen. Ob er dabei eine rote Ampel überfahren hat oder ob er die U13 auf ihrer Fahrt nach Feuerbach einfach übersah, ist noch ungeklärt. Sie prallte gegen seinen Wagen und schleifte diesen mehrere Meter mit. Der Stadtbahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Unfall mit Stadtbahn in Schlossstraße Wenig später geschah einer Autofahrerin an diesem Donnerstag dasselbe, denn auch sie wollte links abbiegen. Dabei prallte sie in der Schlossstraße allerdings mit einer Stadtbahn zusammen. Berichte über schwere Verletzungen liegen in ihrem Fall nicht vor. Inzwischen ist die Unfallaufnahme in beiden Fällen aufgehoben, die Verkehrsbehinderungen bestehen nicht mehr. Fahrerflucht nach Stadtbahn-Unfall Zu derartigen Unfällen kommt es in Stuttgart immer wieder. Erst vor wenigen Tagen scherte ein Mann beim Abbiegen vermutlich zu weit aus und stieß mit der heranfahrenden Bahn zusammen. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der Mann aber einfach davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen, teilten die Behörden mit. Er hinterließ den Angaben zufolge einen Schaden von mehreren Tausend Euro.