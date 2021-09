per Mail teilen

In Stuttgart ist am Donnerstagabend ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Zu dem Unfall kam es der Polizei zufolge, als ein 42 Jahre alter Autofahrer in der Nordbahnhofstraße wenden wollte und dabei mit der Stadtbahn der Linie U12 kollidierte. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro. Der Straßenbahnverkehr musste für rund eine Stunde gesperrt werden.