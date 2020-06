Bei einer Demonstration des "Demokratischen Kurdischen Gesellschaftszentrums" in Stuttgart ist es am Samstag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach Angaben der Stuttgarter Beamten hatten sich einzelne Teilnehmer während des Protestzugs vermummt und mehrfach Pyrotechnik gezündet. Zudem seien teilweise die geforderten Abstände nicht eingehalten worden. Einzelne Protestteilnehmer hätten verbotene Fahnen gezeigt und in Sprechchören die Beamten beleidigt. Die Polizei ermittelt nun wegen verschiedener Straftaten und Verstößen gegen das Versammlungsrecht. Bei einer vorangegangen Anti-Rassismus-Demonstration auf dem Cannstatter Wasen am Samstagmittag war es dagegen friedlich geblieben, die Veranstalter hatten die Demo-Teilnehmer immer wieder dazu aufgefordert, Abstände einzuhalten.