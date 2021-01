Zum heutigen Schulstart per Fernunterricht hat es in Baden-Württemberg Probleme bei der digitalen Lernplattform Moodle gegeben. Sie sollen im Laufe des Tages behoben werden.

Nach den Weihnachtsferien ist am Montag in Baden-Württemberg wieder der Unterricht gestartet. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es jedoch in den meisten Fällen Homeschooling statt Präsenzunterricht. Das Land nutzt dafür unter anderem die Lernplattform Moodle. Doch diese hatte am Montagmorgen offenbar mit Störungen zu kämpfen.

Auf der Internetplattform "netzwelt.de", die solche Meldungen sammelt, waren bundesweit nur vereinzelte Störungen verzeichnet, Baden-Württemberg jedoch komplett als rote Zone markiert. Im Netz berichten zahlreiche Nutzer von Problemen. Demnach funktionierte entweder der Login nicht oder die Seite wurde nicht oder nur unvollständig geladen. In den sozialen Netzwerken, aber auch auf anderen Kanälen wie dem Studiofeedback von SWR1 Baden-Württemberg beschwerten sich zahlreiche Lehrer und Eltern.

#Schulchaos in Baden-Württemberg. 😡Jetzt wird klar, warum #Eisenmann die Schulöffnung um jeden Preis durchdrücken wollte... #UnabhängigVonDenInzidenzen https://t.co/ocYkGy2sJO Andreas Stoch, Twitter, 11.1.2021, 9:53 Uhr

Früher hieß es: Wir können alles außer Hochdeutsch! Heute heißt es: Wir können alles außer #Schule und impfen! #Moodle @ruelke https://t.co/ZrBwNFiv8i FDP/DVP-Fraktion, Twitter, 11.1.2021, 10:46 Uhr

Kultusministerium: 200 Schulen betroffen - Probleme identifiziert

Das Kultusministerium hat inzwischen mit einer Stellungnahme reagiert. "BelWü als Moodle-Betreiber hat im technischen Monitoring 200 betroffene Schulen identifiziert und die jeweiligen Probleme identifiziert", heißt es in der Pressemitteilung. "In weiten Teilen Baden-Württembergs und bei der überwiegenden Mehrheit der Schulen funktioniert Moodle jedoch störungsfrei." Die Probleme sollen "im Laufe des Tages" behoben werden. Das Kultusministerium analysiere mit dem Betreiber den Bedarf weiterhin laufend. Zudem solle es Optimierungen über Nacht geben. Den betroffenen Schulen und Nutzern stehe ein Moodle-Support mit erweiterter Kapazität zur Verfügung. Darüber hinaus seien Anwenderfortbildungen auf Abruf verfügbar.

200 #Schulen in #BaWue hatten heute Morgen Probleme mit #moodle. Daran arbeiten wir und @belwue mit Hochdruck. In weiten Teilen und bei der überwiegenden Mehrheit der 4.500 Schulen funktioniert moodle jedoch störungsfrei. Weitere Infos👉https://t.co/pbWsiLaFQ4 #twlz Kultusministerium BW, Twitter, 11.1.2021, 11:51 Uhr

Kritik von Landeselternbeirat und GEW

Auch einzelne Verbände haben auf die Störungen reagiert. "Das war zu erwarten", hieß es vom Landeselternbeirat Baden-Württemberg, dass zum Auftakt des Fernlernens die Server überlastet sind und die Schüler nicht auf die Lernplattform Moodle zugreifen können. Doch im Laufe des Vormittags habe sich das System stabilisiert bestätigte auch der Landeselternbeirat. Er kritisiert, dass heute offenbar geworden sei, dass das Kultusministerium weder in den Sommer-, noch in den Herbst- oder Weihnachtsferien nachjustiert habe.

Die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, hat die Kultusministerinnen und -minister der Länder aufgefordert, den Digitalunterricht an Schulen stärker zu fördern. Im SWR sagte sie am Montagmorgen, man brauche eine Serverkapazität, "die sich bisher niemand vorgestellt hat", wenn alle elf Millionen Schülerinnen und Schüler morgens um acht Uhr mit dem Digitalunterricht beginnen wollten. Es müsse deshalb ein Zusammenspiel geben zwischen "digitalen Lernvoraussetzungen, wo sie jetzt schon gegeben sind, und analogem Lernen".

Kultusministerium BW musste bereits nachbessern

Das baden-württembergische Kultusministerium hatte die Plattform Moodle verbessern müssen, nachdem sie im Frühjahr 2020 überlastet gewesen war. Bildungsverbände hatten das Ministerium kritisiert, weil das System nicht an jeder Schule genutzt wurde. Der Philologenverband dagegen lobte die Nutzung zuletzt.

Zum Jahresanfang gab es bereits ähnliche Probleme mit der Lernplattform in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung nannte hier Hackerangriffe als Ursache. Im aktuellen Fall spricht das baden-württembergische Kultusministerium von einem "Überlastproblem".