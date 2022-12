Nach Hinweisen auf eine Protestaktion hat die Evangelische Kirche einen Familiengottesdienst für Heiligabend aufzeichnen lassen. Zum Zeitpunkt der ursprünglich angesetzten Livesendung kamen tatsächlich mutmaßliche Aktivisten.

Mitglieder der Gruppierung "Letzte Generation" sollen versucht haben, einen evangelischen Familiengottesdienst zu stören, der im Ersten live übertragen werden sollte. Laut Polizei fanden sich an Heiligabend acht Personen der Gruppierung vor der Auferstehungskirche in Stuttgart-Möhringen ein. Die Türen waren allerdings verschlossen, es gab zu diesem Zeitpunkt gar keinen Gottesdienst. Denn aufgrund von Hinweisen, dass die Live-Übertragung möglicherweise medienwirksam gestört werden sollte, hatte die Evangelische Kirche entschieden, bereits die Generalprobe am Freitag unter Live-Bedingungen aufzuzeichnen. Auf diese Weise konnte der Familiengottesdienst zur Christvesper- am Samstag ohne jede Störung ausgestrahlt werden.

Polizei trifft zwei "potentielle Störer" an

Das Pfarramt verständigte an Heiligabend gegen 15 Uhr die Polizei über die acht Personen vor der Kirche. Die Beamten stellten laut Mitteilung bei ihrem Eintreffen noch zwei "potentielle Störer" fest. Sie seien nach Erteilung eines Platzverweises entlassen worden.