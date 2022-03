Bei einer Demonstration gegen eine nicht-öffentliche AfD-Veranstaltung kam es am Montagabend in Ludwigsburg zu Störungen. Laut Polizei mussten von den rund 100 Gegendemonstranten, 50 abgehalten werden, in den Versammlungsort einzudringen. Ein junger Mann griff daraufhin zwei Polizeibeamte an. Er wurde in Gewahrsam genommen und wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt. Die Polizei Ludwigsburg war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort.