Stillen in der Öffentlichkeit: Junge Stuttgarterinnen fordern mehr Toleranz

Brust statt Fläschchen - darauf setzen zwei junge Stuttgarter Mütter. Das kommt in der Öffentlichkeit nicht immer gut an. Gaffende Männer sind aber eher weniger das Problem.

Stillen in der Öffentlichkeit sollte normal sein, findet Hannah Brüderle und fordert mehr Lockerkeit bei diesem Thema. Die 32-Jährige aus Stuttgart ist Mutter von zwei Kindern. Einmal habe sie an einem Brunnen am Marienplatz gestillt.

"Da ist tatsächlich ein Mann stehen geblieben und hat sehr genau hingekuckt - das war super unangenehm!"

Trotzdem sei es aber eher so, dass Männer in der Regel pikiert wegschauten und die negativen Reaktionen stattdessen von anderen Frauen kämen. "Ich glaube, da spielt auch Konkurrenz eine Rolle", vermutet sie. Und die ältere Generation reagiere wiederum oft mit einem "So etwas hätte es bei uns nicht gegeben", ergänzt ihre Freundin Jara Alber, die neben ihr in einem Café sitzt.

Hanna Brüderle (li.) und Jara Alber (re.) setzen sich für mehr Toleranz für das öffentliche Stillen ein. SWR SWR

Öffentliches Stillen sei heute gesellschaftlich akzeptierter als beispielsweise in der Generation ihrer Mutter, sagt sie. Damals sei man der Ansicht gewesen, das Fläschchen sei besser. "Ich stille einfach je nach Bedarf, wenn der Kleine Hunger hat", sagt Jara Alber über ihren 2,5 Monate alten Sohn Noël auf ihrem Arm.

Stillen: Akzeptanz hängt auch vom Alter ab

Grundsätzlich hat sie größtenteils positive Reaktionen wahrgenommen. Das ändere sich jedoch mit der Zeit: "Je größer die Kinder werden, desto mehr Kommentare kommen nach dem Motto `Was, du stillst immer noch?` Das ist dann eher befremdlich, wenn die Kinder etwas größer werden", berichtet Alber.

Jara Alber stillt ihren Sohn Noël nicht nur zuhause. SWR SWR

Wegen nackter Brüste in der Öffentlichkeit habe sich aber noch niemand bei ihr beschwert - schließlich laufe das Stillen ja auch "super-diskret" ab, wie sie erklärt: "Da ist ja der Kopf des Babys davor, da sieht man nicht so viel." Trotzdem schreckt sie davor zurück, auch in der Bahn zu stillen - "das ist das Letzte, wo ich gerne stille", sagt sie, obwohl es auch dort ihrer Erfahrung nach nicht mehr negative Rückmeldungen gibt als anderswo.

Öffentlich die Brust zu geben irritiert manche

Es komme auch darauf an, ob man von anderen Müttern umgeben sei oder von lauter Kinderlosen. Bei einer Wanderung in der Region Stuttgart habe sie zum Beispiel erstaunte Reaktionen erlebt: "Wie, du stillst jetzt hier mitten in den Weinbergen?!" Von extra Tüchern wie Stillschaals hält Jara Alber übrigens nichts. "Für mich war das immer zuviel Aufwand - dann lieber einfach stillen und gut ist!"

Hannah Brüderles Sohn Noël ist 2,5 Monate alt. SWR SWR

"Es ist unangenehm, beim ersten Mal", sagt ihre Freundin Hannah Brüderle über das Stillen in der Öffentlichkeit. "Denn man setzt sich ja sonst nicht in die Öffentlichkeit und entblößt die Brust". Die ersten Male sei ihr das Stillen daher schwer gefallen.

Auch bei einem Spieleabend mit ihrem Mann und dessen Kumpels sei es ihr zum Beispiel sehr unangenehm gewesen, schließlich würde sie sich sonst auch niemals nackt vor Freunden ihres Mannes zeigen. Mit der Zeit habe sich das Stillen vor anderen Menschen aber immer natürlicher angefühlt.

Fläschchen geben statt Stillen in der Öffentlichkeit?

Trotzdem könnte die Gesellschaft in dieser Hinsicht noch aufgeschlossener sein, findet Hannah Brüderle. "Ich glaube, wir sind in einer Bubble unterwegs, in der es normal ist", sagt sie über sich und ähnlich denkende Frauen. "Aber ich kenne viele, denen es unangenehm ist und die es deshalb nicht tun - und die dann eher zuhause bleiben oder im Zweifel zum Fläschchen greifen, weil sie sagen, das fühlt sich nicht gut an."