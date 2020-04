Die Eva-Mayr-Stihl Stiftung hat 600.000 Euro an das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart gespendet. Das Krankenhaus will damit unter anderem Beatmungsgeräte kaufen und in innovative Ansätze zur Bekämpfung des Coronavirus investieren, so das Robert-Bosch-Krankenhauses am Dienstag in einer Mitteilung. Derzeit gebe es wegen verschobener Operationen große finanzielle Einbußen in der Klinik, bestehende Unterstützung reiche nicht - umso mehr freue man sich über die Spende, so das Robert-Bosch-Krankenhaus. Die Eva Mayr-Stihl-Stiftung hatte erst kürzlich auch das Klinikum Stuttgart mit einer Million Euro im Kampf gegen die Corona-Pandemie unterstützt.