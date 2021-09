Wechsel im Vorstandsvorsitz beim Motorsägenhersteller Stihl

Beim Motorsägen- und Gartengerätehersteller Stihl in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gibt es einen Wechsel im Vorstandsvorsitz. Der Aufsichtsrat bestimmte Michael Traub zum neuen Vorstandschef. Er folgt auf Bertram Kandziora, der in den Ruhestand geht. Michael Traub wird Anfang Februar kommenden Jahres den Vorstandsvorsitz bei Stihl übernehmen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Der 52-jährige Wirtschaftswissenschaftler war zwei Jahrzehnte für den Bosch-Konzern in Deutschland, Asien sowie Süd- und Nordamerika tätig. Traub soll Anfang November zunächst als Vorstandsmitglied bei Stihl eintreten. Der scheidende Vorstandschef Bertram Kandziora war seit 2005 im Amt. In dieser Zeit wurde laut Unternehmen der Umsatz von 1,5 auf 4,6 Milliarden Euro gesteigert.