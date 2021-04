Der Motorsägen- und Gartengerätehersteller Stihl aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz in Höhe von 4,58 Milliarden Euro erzielt. Das sind 16,5 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr, teilte die Unternehmensgruppe am Dienstag mit. 90 Prozent seines Umsatzes erwirtschaftet Stihl im Ausland. In nahezu allen Märkten habe es ein Absatz- und Umsatzplus gegeben. Besonders stark legte den Angaben zufolge das Akku-Segment zu. So betrage der Akku-Anteil am Gesamtumsatz mittlerweile 17 Prozent, mit steigender Tendenz. Die Belegschaft wuchs auf weltweit 18.200 Mitarbeiter, das sind neun Prozent mehr als im Vorjahr. Für das laufende Jahr erwartet Stihl ein weiteres Absatz- und Umsatzwachstum. Angaben zum Gewinn macht das Unternehmen nicht.