Lieferengpässe bremsen Gartengerätehersteller Stihl

Dem Motorsägen- und Gartengerätehersteller Stihl machen Engpässe bei Stahl, Kunststoffgranulat oder Elektronikkomponenten zu schaffen. Stihl hätte bis zu 1,5 Millionen Geräte mehr verkaufen können, so Stihl-Vorstandschef Bertram Kandziora auf einer digitalen Bilanz-Pressekonferenz am Mittwoch. Man arbeite aber mit Hochtouren daran, die Probleme zu beheben und neue Lieferanten zu finden. Von Januar bis August 2021 erzielte das Unternehmen aus Waiblingen bei Stuttgart einen Umsatz in Höhe von mehr als 3,5 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.