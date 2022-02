Stuttgarter Stäffele-Aktion im Steuerzahlerbund-Schwarzbuch 2021/22

In seinem Schwarzbuch listet der Steuerzahlerbund Projekte auf, die er als Steuerverschwendung ansieht. In der aktuellen Kritik steht unter anderem das Bemalen der Stuttgarter Stäffele.

Mit dem Bemalen von drei Treppenstaffeln solle den Stuttgarterinnen und Stuttgartern die Staffel als ein "Herausstellungsmerkmal der Stadt nähergebracht" werden, so die Begründung der Stadtverwaltung. Außerdem sollten die Menschen zu "mehr Bewegung motiviert" werden. Dafür wurden in der Innenstadt die Staffel in der Hirschstraße und die Stufen in der Schulstraße bunt angemalt. Außerdem ist geplant, auch die Lorenzstaffel im Heusteigviertel bunter zu gestalten. Der Betrag sei bereits verbucht, heißt es bei der Stadt Stuttgart. Da die Staffel aber noch renoviert werden muss, wurde sie noch nicht angemalt.

Die Lorenzstaffel im Stuttgarter Heusteigviertel. Auch sie soll künstlerisch gestaltet werden, doch erst wenn sie renoviert ist. SWR Frieder Kümmerer

Aus Sicht des Steuerzahlerbunds ist das Verschwendung von öffentlichen Geldern. Denn pro Staffel fielen 25.000 Euro an, teilte der Steuerzahlerbund am Dienstag mit. Gegen Anreize für mehr Bewegung sei nichts einzuwenden. Im Fall der bereits gut frequentierten Treppen hätte es allerdings "keiner teuren Ausgaben" bedurft. Das Geld hätte man in Zeiten einer angespannten finanziellen Lage an dringlicherer Stelle einsetzen können, heißt es im Schwarzbuch - Die öffentliche Verschwendung 2021/22.

Die Stadt Stuttgart hält dagegen: Es handle sich um ein gutes Konzept, das "schwäbisch sparsam" umgesetzt worden sei. Weitere Stäffele seien zwar noch nicht fest geplant, aber äußere Stadtbezirke hätten schon Bedarf angemeldet, wenig genutzte oder nicht so hübsche Stäffele damit zu gestalten, teilte ein Sprecher dem SWR auf Anfrage mit. Dafür müsste der Gemeinderat aber erst das Budget frei geben.

Stuttgarter Stäffele In Stuttgart gibt es laut Stadtverwaltung mehr als 400 Freilufttreppen, kurz "Stäffele". Ihre Gesamtlänge beträgt rund 20 Kilometer. Einen Überblick über die Lage und die jeweilige Höhendifferenz gibt es hier. Von der vom Steuerbund kritisierten künstlerischen Malaktion sind denkmalgeschützte Stäffele ausgeschlossen.

Steuerzahlerbund: 85.000 Euro für unnötigen Ärger am Max-Eyth-See investiert

Auch in der Kritik steht eine massive Holzwand, die die Stadt Stuttgart zum Schutz brütender Vögel am Max-Eyth-See installiert hat. Es seien im Vorfeld keine Alternativen geprüft worden, kritisiert der Bund der Steuerzahler. Nun sorge die 85.000 Euro teure Wand für anhaltend großen Ärger und Unverständnis.