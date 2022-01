Die Sternwarte Stuttgart feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Jubiläum. Die Auftaktveranstaltung findet am Samstagabend pandemiebedingt nur in virtueller Form statt. Ein Jahr lang soll mit diversen Sonderveranstaltungen die Geschichte der Sternwarte Stuttgart im "Spiegel des astronomischen Zeitgeschehens" präsentiert werden. Dazu gibt es eine Reihe aus monatlichen Vorträgen im Planetarium, eine Ausstellung im Stuttgarter Rathaus und ein Festakt, der im Mai in Präsenz geplant ist. Möglich war der Bau der Sternwarte, die 1922 durch den Verein "Schwäbische Sternwarte e.V." eröffnet wurde, nur dank zahlreicher Spenden und ehrenamtlicher Helfer.