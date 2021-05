per Mail teilen

Am Nachthimmel auch über der Region Stuttgart ist derzeit so etwas wie eine Sternen-Kette zu sehen: Lichtpunkte, die sich eng hintereinander über den Himmel bewegen.

Dabei handelt es sich um Satelliten. Die Satelliten gehören zum „Starlink“-Projekt des US-Unternehmens Space X von Tesla-Chef Elon Musk. Durch die niedrig fliegenden Satelliten soll es in Zukunft überall Breitband-Internet geben.

"Perlenkette" nur von kurzer Dauer

Am besten lassen sich die Satellitenketten bei klarem Himmel und in den ersten ein bis zwei Stunden nach Sonnenuntergang beobachten. Die Perlenketten-Struktur sei jedoch nicht von Dauer, mit der Zeit sollen sich die Satelliten verteilen, berichtet die europäische Raumfahrtagentur ESA.

Internet per Satellit

In Deutschland will Musks Firma laut Bundesnetzagentur breitbandige Internet-Dienste, aber auch sichere VPN-Verbindungen (Virtual Private Network) im Homeoffice anbieten. Space X ist mit "Starlink" der größte private Satellitenbetreiber weltweit. Insgesamt sollen für "Starlink" bis 2027 über 12.000 Satelliten ins All geschossen werden.