In Steinheim an der Murr ist am Wochenende eine Hochzeitsfeier außer Kontrolle geraten. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken, nachdem ein Streit eskaliert war.

Die Hochzeit - eigentlich ein Tag der Freude. In Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) wird man sich das nach dem Wochenende wohl nicht denken. Dort soll am Sonntag ein Streit zwischen mehreren Personen auf einer Hochzeit eskaliert sein. Wie die Polizei mitteilt, gerieten zwei Gäste aus bislang völlig ungeklärten Gründen in eine Auseinandersetzung. Diese verlagerte sich vor den Veranstaltungsort und eskalierte weiter. Über 20 Polizeiwagen auf Hochzeitsfeier Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens hatten sich laut Polizei bereits rund 150 Personen auf der Straße versammelt. Laut einem Sprecher soll die Stimmung hoch aggressiv gewesen sein. Aufgrund der chaotischen Situation riefen die Beamten vor Ort weitere Einsatzkräfte dazu, sodass letztlich rund 20 Streifenbesatzungen ausrückten. Dabei seien auch Beamte aus Heilbronn und Aalen im Einsatz gewesen. Polizei setzt Polizeihund gegen 22-Jährigen ein Laut Polizei soll es zu mehreren handfesten Auseinandersetzungen gekommen sein. Dabei sollen Beteiligte auch Pfefferspray versprüht haben. Gegen einen 22-Jährigen hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Polizeihund eingesetzt, um "Schlimmeres zu verhindern". Der Mann soll versucht haben, einen am Boden liegenden 34-Jährigen gegen den Kopf zu treten. Der 22-Jährige wurde im Anschluss vorläufig festgenommen. Wieso die Hochzeitsfeier eskalierte, sei nach wie vor unklar.