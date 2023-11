per Mail teilen

Ein hoher Sachschaden und eine verletzte Person sind die Folgen eines Dachstuhlbrandes in Steinenbronn (Landkreis Böblingen) am Sonntag. War es ein technischer Defekt?

In einem Mehrfamilienhaus in Steinenbronn im Landkreis Böblingen hat am Sonntagvormittag ein Dachstuhl gebrannt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen höheren sechsstelligen Betrag. Eine Person wurde verletzt.

Feuerwehr deckte Dach ab

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es zu einem Küchenbrand, der sich auf den gesamten Dachstuhl ausbreitete. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren fünf Personen im Haus. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

Eine 57-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt und zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Zur Brandbekämpfung und Verhinderung einer Ausbreitung des Feuers auf ein direkt angebautes Mehrfamilienhaus deckte die Feuerwehr das Dach ab.

Verwandte und Freunde helfen

Sieben Bewohnerinnen und Bewohner eines angrenzenden Gebäudes wurden durch die Polizei ins Freie gebracht. Sie konnten später wieder in das Haus zurückkehren. Das Haus, in dem das Feuer ausbrach, bleibt zunächst unbewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind bei Verwandten und Freunden untergekommen.

Stromversorgung musste unterbrochen werden

Durch den verantwortlichen Stromversorger musste die Stromzufuhr unterbrochen werden, wodurch zirka 50 Haushalte im Umfeld ohne Strom waren. 30 Haushalte konnten nach einer halben Stunde und die weiteren 20 Haushalte nach drei Stunden wieder mit Strom versorgt werden.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden, wird aber nach Rückfrage des SWR von der Polizei auf 500.000 bis 700.000 Euro geschätzt.