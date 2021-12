Omikron-Variante könnte Situation in Stuttgart verschlechtern

per Mail teilen

Stuttgart liegt bei der Impfung von Kindern nach SWR-Recherchen bundesweit vorn. Der städtische Gesundheitsamtsleiter Stefan Ehehalt ist mit den Zahlen insgesamt nicht zufrieden und warnt.

Insgesamt sind bereits über 10.000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren in Stuttgart geimpft worden. Damit liegt die Landeshauptstadt im bundesweiten Vergleich auf Platz eins vor München. Das hat eine Recherche der SWR-Datenjournalisten ergeben. In keinem anderen Stadt- oder Landkreis wurden mehr Kinderimpfungen durchgeführt.

Insgesamt sei das Impftempo in allen Altersgruppen in Stuttgart deutlich gesteigert worden, sagte Stefan Ehehalt, Leiter des Städtischen Gesundheitsamtes in Stuttgart dem SWR. Trotzdem ist er mit den derzeitigen Zahlen im Erwachsenen-Bereich nicht zufrieden: "Wir sehen, dass es überwiegend Booster-Impfungen sind und dass die Erst- und Zweitimpfungen, die ja genauso wichtig sind - oder vielleicht gerade noch wichtiger, dass diese nur allmählich ansteigen."

Ehehalt fordert Kontaktbeschränkungen einzuhalten

Die Fallzahlen in Stuttgart seien zwar rückläufig, allerdings sei man insgesamt auf einem viel zu hohen Niveau. Aktuell liegt der Inzidenzwert in Stuttgart bei 422. "Wir dürfen uns an diese hohen Inzidenzen nicht gewöhnen", warnte Ehehalt. Durch die Verbreitung der Omikron-Variante könnte sich die Situation wieder verschlechtern.

"Durch Omikron werden auch die Geimpften wieder Teil des pandemischen Geschehens", sagte Ehehalt. Daher müssten auch sie sich unbedingt an Abstands- und Hygieneregeln halten.

Omikron-Variante verhindert Lockerungen

In Baden-Württemberg gelten bereits ab dem 27. Dezember strengere Kontaktbeschränkungen. Das hat Ministerpräsident Kretschmann angekündigt. Der Leiter des Städtischen Gesundheitsamtes in Stuttgart, Stefan Ehehalt, sagte dem SWR, dies sei absolut notwendig und richtig. An eine Lockerung der Maßnahmen könne man erst denken, wenn ein ausreichender Schutz vor der Omikron-Variante sichergestellt sei.