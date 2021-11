Gesundheitsamt spricht von beunruhigenden Corona-Zahlen in Stuttgart

Auch in Stuttgart steigen die Corona-Zahlen. Gesundheitsamtsleiter Stefan Ehehalt erklärt im Interview, was ihn dabei erstaunt hat - und welche Altersgruppen besonders auffallen.

SWR: Herr Ehehalt, wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Infektionszahlen schwarz auf weiß sehen?

Stefan Ehehalt: Diese hohen Fallzahlen sind für mich als Leiter des Gesundheitsamtes natürlich beunruhigend. Dieser Anstieg zeigt sich übrigens in allen Altersgruppen. Die höchsten Inzidenzraten haben wir in Stuttgart gerade bei den Sechs- bis Neunjährigen, aber auch die Über-80-Jährigen werden wieder häufiger positiv getestet. Zum Vergleich: Am 4.11. war die Inzidenz bei den Über-80-Jährigen bei 63, am 9.11. bei 126, also auch hier eine Verdoppelung.

Auf der anderen Seite bekommen wir aber auch aus den Krankenhäusern berichtet, dass die Auswirkungen der wachsenden Corona-Fälle auch dort immer spürbarer werden - wobei natürlich die Notfallversorgung und die wichtigen Maßnahmen in den Krankenhäusern bei uns in Stuttgart alle voll und ganz gewährleistet sind.

Was denken Sie, wie viele von diesen Infizierten werden dann vielleicht auch im Krankenhaus landen, also im schlimmsten Fall auf Intensivstationen?

Wenn man die Zahlen anschaut, ist es wichtig zu wissen, dass das Virus in Stuttgart so verbreitet ist wie vermutlich noch nie während der Pandemie - zumindest anhand der Zahlen, die wir sehen. Das heißt, das Risiko für die Nicht-Geimpften in der Bevölkerung ist insgesamt sehr hoch, wahrscheinlich so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Und deswegen ist es an dieser Stelle unglaublich wichtig, dass man eben nochmal ganz dringend appelliert, dass man sich impfen lässt. Wir analysieren natürlich auch, wie viele von den Positiv- Getesteten stationär behandelt werden müssen. Das sind derzeit 2,5 Prozent aller Fälle, wobei diese Zahl mit Sicherheit bei den Ungeimpften höher und bei den Geimpften niedriger ist.

Ist es denn jetzt nicht auch schon so eine Art Katastrophenfall fürs Gesundheitssystem?

Vom Katastrophenfall kann man jetzt mit Sicherheit nicht sprechen, die medizinische Versorgung in Stuttgart ist gewährleistet. Und an der Stelle ist es mir auch nochmal besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass alle Menschen, die eine medizinische Behandlung brauchen, auch einen Arzt aufsuchen und ins Krankenhaus gehen. Es war ja eine Erfahrung im letzten Jahr, dass die Angst vor einer Infektion dazu geführt hat, dass behandlungsbedürftige Menschen eben nicht ins Krankenhaus gegangen sind.



Wir sind also insgesamt auf dem Weg in eine besorgniserregende Entwicklung. Deswegen wird ja auf Landesebene dann gegengesteuert, wenn die Alarmstufe erreicht wird. Aber von einer Katastrophe kann und möchte ich jetzt nicht sprechen.

Corona begleitet uns jetzt schon eine ganze Weile und Sie haben die Zahlen von diesem Jahr mit denen vom letzten Jahr verglichen. Was hat Sie denn bei diesem Vergleich vielleicht auch erstaunt?

Man muss sagen, dass wir in Bezug auf die Sieben-Tage-Inzidenz ungefähr doppelt so hoch in den Herbst gestartet sind. Dann hatten wir eine gewisse Seitwärtsbewegung bis Mitte Oktober. Und seitdem haben wir einen deutlichen Anstieg, der sich zunehmend verschärft.

Was mich eigentlich erstaunt hat, ist, dass wir ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Werkzeug haben, um sich vor schweren Verläufen zu schützen, nämlich die Impfung: Die Schutzwirkung ist sehr, sehr gut, was die Krankenhausaufnahme anbelangt, also die Aufnahme auf Intensivstationen, auch die Schutzwirkung vor Todesfällen.

Mich hat aber erstaunt, dass wir trotz aller Bemühungen mit der Durchimpfungsrate in Stuttgart eben bisher nur bei 61 Prozent liegen. Wir haben einen Verlauf, der erwartungsgemäß ist, das war ja völlig klar, dass im Herbst die Fallzahlen ansteigen, und trotzdem doch einige Mühe, die Durchimpfungsrate weiter zu steigern. Und das ist der Punkt, wo gerade unsere Hauptaktivitäten liegen, nämlich die Zahlen zu steigern. Das ist dringend erforderlich und auch notwendig.

Jetzt haben Sie auch gesagt, dass wir trotz der Impfung mit einem höheren Anteil an Infektionen in den Herbst gestartet sind als im letzten Jahr. Liegt das an der Delta-Variante - oder wie kommt es, dass diese Entwicklung gleich so stark angefangen hat?

Die Delta-Variante spielt dabei mit Sicherheit eine Rolle, weil ihre Ansteckungsfähigkeit nochmal höher war als bei den anderen Virustypen. Auf der anderen Seite ist es dieser saisonale Effekt, dass im Herbst und Winter die Fallzahlen ansteigen: Das Sozialverhalten ändert sich, plötzlich spielt sich wieder mehr in den Räumen ab. Von daher ist es eigentlich schon erwartbar gewesen, dass die Fallzahlen ansteigen.

Die Impfung schützt sehr gut vor schweren Verläufen. Es muss einem aber bewusst sein, dass die Impfung ja nicht hundertprozentig vor einer Ansteckung schützt: Man kann auch geimpft sein und trotzdem sich und andere anstecken. Das passiert zwar deutlich seltener als bei Ungeimpften, aber das gibt es trotzdem. Und darum muss man sich auch als Geimpfter entsprechend verhalten, die Regeln einhalten und eine Maske tragen.