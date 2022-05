Reiterstatue von Kaiser Wilhelm I. soll verhüllt werden

Vom 25. bis 29. Mai findet in Stuttgart der 102. Katholikentag statt. Auch auf dem Karlsplatz sind verschiedene Veranstaltungen geplant, in dessen Mitte das Reiterdenkmal von Kaiser Wilhelm I. steht. Dieses soll an den fünf Tagen während des Katholikentages rot verhüllt werden. Als Grund geben die Veranstalter an, dass mit Wilhelm I. als Kaiser der Reichsgründung der beginnende Nationalismus verbunden werde. Das gelte auch für die danach einsetzende Kolonialisierung durch das Deutsche Reich. Nach dem Tod Wilhelms I. im Jahr 1888 entstanden in Deutschland rund 400 Denkmäler zu seinen Ehren. Das in Stuttgart wurde 1898 enthüllt. Württemberg wollte damit seine Zugehörigkeit zum Deutschen Reich bekunden. Das mit Sockel rund acht Meter hohe Reiterstandbild zeigt den Herrscher, wie er aufs Neue Schloss blickt.