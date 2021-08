Seit dem 31. Juli fahren auf der S-Bahn-Stammstrecke in Stuttgart zwischen Hauptbahnhof und Österfeld keine Züge. Fahrgäste müssen auf Busse ausweichen. Trotz Anlaufschwierigkeiten ist die Bahn zufrieden.

In den Ersatzbussen, mit denen die Stuttgarter S-Bahn die Haltestellen Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße, Universität und Österfeld bedient, sind von Fahrgästen ganz unterschiedliche Meinungen zu hören. Ein junger Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof war vom Ausfall der S-Bahn gänzlich überrascht und ziemlich erbost: "Ich muss zur Uni. Und wie das jetzt mit dem Ersatzverkehr läuft weiß ich nicht." Eine andere Reisende an der Haltestelle Stadtmitte dagegen sagte: "Ich wusste von den Bauarbeiten und dem Ersatzverkehr. Die Fahrt dauert ein bisschen länger, aber das ist nicht schlimm."

Auch SWR-Reporter Cengiz Tarhan ist von der S-Bahn in den Bus-Ersatzverkehr umgestiegen. Seinen Erfahrungsbericht hören Sie im folgenden Audio:

Auf SWR-Nachfrage bei der Deutschen Bahn, wie der Bus-Ersatzverkehr angelaufen ist, gab der Sprecher der S-Bahn Stuttgart Reinhold Willing zunächst nur eine ausweichende Antwort. Er verwies darauf, dass es eine "anspruchsvolle Aufgabe" sei, die werktags über 900 auf der Stammstrecke verkehrenden Züge durch Busse zu ersetzen. Zudem habe es am Startwochenende mit der Parade des Christopher Street Days in der Innenstadt und dem Fußballspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Barcelona gleich zwei große Herausforderungen gegeben. "Die Buskapazitäten, die wir geplant hatten, haben am Wochenende ausgereicht", so Willing.

Noch nicht alle Busse ordnungsgemäß beschriftet

Zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof Stuttgart und Universität fahren ersatzweise zwischen dem 31. Juli und dem 12. September Busse. SWR Verena Neuhausen

Dennoch gibt es auch Stimmen von Fahrgästen, die unter anderem kritisieren, dass die Ersatzverkehr-Busse schlecht beschildert seien und nicht klar sei, wohin diese fahren. Bahnsprecher Willing erklärt dazu, dass viele der Busse vergangene Woche noch an anderen Orten im Einsatz gewesen seien. "Da kommt es schon mal vor, dass der ein oder andere Bus die Daten noch nicht komplett überspielt hat und möglicherweise auch Linienverläufe oder Haltestellen noch nicht ordnungsgemäß angezeigt werden." Doch Willing versichert: "Da wo wir noch nachjustieren müssen, tun wir das auch."

Bauarbeiten bei der S-Bahn Stuttgart bis zum 12. September

Noch bis zum 12. September müssen Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart mit Einschränkungen, längeren Fahrzeiten und dem Bus-Ersatzverkehr rechnen. So lange dauern die Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der S-Bahn-Stammstrecke. Es ist die erste große Sanierung, seitdem die S-Bahn Stuttgart im Jahr 1978 ihren Betrieb aufgenommen hat.

Weitere große Baustellen auf der Gäubahn und der Filstalbahn

In den Sommerferien gibt es außerdem noch weitere Bahn-Baustellen in der Region Stuttgart. So wird zum Beispiel auch im Bereich der Gäubahnstrecke gebaut: Das bedeutet, dass derzeit der Abschnitt zwischen Gärtringen und Herrenberg (Kreis Böblingen) für den Zugverkehr gesperrt ist. Hier hier müssen die Fahrgäste auf Busse ausweichen. Im Verlauf der Sommerferien will die Deutsche Bahn außerdem auf der Filstalbahn bauen. Hier werden dann drei Wochen lag die Züge zwischen Stuttgart und Ulm betroffen sein.