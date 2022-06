40.000 Reiserückkehrer am Flughafen Stuttgart

Am Stuttgarter Flughafen wird zum Ende der Pfingstferien ein "lebhaftes Wochenende" erwartet. Man rechnet bis Sonntag mit 40.000 Passagieren. Der stärkste Tag wird der Sonntag sein mit 250 An - und Abflügen. Freitag und Samstag sind es jeweils 220 Bewegungen, teilt der Flughafen Stuttgart mit. Das sind nach Corona bisher Spitzenwerte. Dennoch hat man am Stuttgarter Flughafen nach eigenen Angaben bisher erst 60 Prozent der Auslastung erreicht, die der Flughafen vor Corona hatte. Auch die Beliebtheitsskala der Reiseziele hat sich leicht verändert. So nimmt die Türkei mit Istanbul und Antalya 2022 die Spitzenposition vor Palma de Mallorca ein.