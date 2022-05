Verband Region Stuttgart untersucht Standorte für Solaranlagen

Die Solarenergie gilt als eine wichtige Zukunftstechnologie am Standort Deutschland. Der Verband Region Stuttgart hat untersucht, wo in der Region großflächige Solaranlagen aufgebaut werden könnten. Danach könnten 13.300 Hektar (3,7 Prozent der Flächen in der Region) geeignet sein für Fotovoltaikanlagen. Bisher gebe es von Bund und Land noch keine festen Kriterien für die Auswahl der Flächen. Analysiert hat der Verband daher in einem ersten Schritt Bereiche, die weder an attraktive Wohn-, noch schützenswerte Naturgebiete angrenzen. Potential für große Solaranlagen sieht er zum Beispiel auf Flächen neben Autobahnen, Bundes- oder Landstraßen sowie auf früheren Deponien.