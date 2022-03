Stallpflicht wegen Geflügelpest

per Mail teilen

Im Kreis Böblingen gibt es inzwischen mehrere bestätigte Ausbrüche der Geflügelpest bei Graugänsen. Damit das Seuchengeschehen nicht auf Nutzgeflügel übergreift, hat der Veterinärdienst eine Stallpflicht erlassen. Der Kreis appelliert an alle Geflügelhalter inner- und außerhalb der betroffenen Zone, sorgfältig auf Sicherheitsmaßnahmen zu achten. Außerdem werden alle Geflügelhalter aufgefordert, ihre Geflügelhaltung beim Veterinäramt zu registrieren. Auch Hobby- und Kleinstgeflügelhalter sind verpflichtet ihre Tiere anzumelden. Im Stadtgebiet Böblingen und Sindelfingen gibt es fünf bestätigte Ausbrüche, außerdem vier Verdachtsfälle aus dem Bereich des Oberen Sees Böblingen. Die Geflügelpest, auch als Vogelgrippe bekannt, ist eine meist tödliche Viruserkrankung für eine Vielzahl an Vogelarten.