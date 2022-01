Stadtwerke nehmen doch wieder Neukunden auf

per Mail teilen

Die Stadtwerke Stuttgart wollen nun doch wieder Neukunden aufnehmen. Wie das Unternehmen dem SWR mitteilte, sollen diese aber deutlich mehr bezahlen müssen, da man für sie nun zusätzliches Gas zum derzeit höheren Marktpreis einkaufe. Mit knapp 15 Cent pro Kilowatt-Stunde ist der Preis fast doppelt so hoch wie für bisherige Kunden. In letzter Zeit wurden deutschlandweit zahlreiche private und oft günstigere Energieunternehmen insolvent. Deren Kunden suchten einen neuen Anbieter. Die Stuttgarter hatten daraufhin Stadtwerke einen Aufnahmestopp verhängt - zum Schutz ihrer bisherigen Kunden, so die Begründung.