Der Oberbürgermeister von Stuttgart wollte gemeinsam mit sechs Stadträten zum Pokalfinale nach Berlin - um die Stadt zu repräsentieren. Dem Regierungspräsidium geht das zu weit.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat den Besuch von sechs Stuttgarter Stadträten beim DFB-Pokalfinale des VfB in Berlin untersagt. Die Stadträte hatten die Freikarten von der Stadt erhalten, weil sie die Stadt repräsentieren sollten. Laut den Stuttgarter Zeitungen hat das Regierungspräsidium die Reise nun verboten, weil die Stadträte laut Aufsichtsbehörde "keine ausreichend gewichtige repräsentative Funktion" hätten, um als Vertreter der Landeshauptstadt am Pokalfinale teilzunehmen.

Oberbürgermeister Nopper fährt als Repräsentant zum Pokalfinale

Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) darf hingegen die Einladung des Deutschen Fußballbundes (DFB) annehmen: "im Hinblick auf die Bedeutung des Ereignisses und die Teilnahme des VfB Stuttgart", als Repräsentant der Stadt.

Die Stadt sieht das anders. Die städtischen Juristen hätten bei der Annahme der Freikarten zwar einen Vorteil erkannt, jedoch keinen ungerechtfertigten, der eine Strafbarkeit begründen würde. Sie verweisen auf die Ehrenordnung des Gemeinderates, nach der die Annahme von Freikarten zulässig ist, wenn sie mit der Funktion des Gemeinderates in Zusammenhang steht. Was nun mit den Finaltickets passiert, ist unklar.

Geplant war eine Busreise mit Hotel-Übernachtung

Die Reise wäre wohl mit nicht ausgegebenem Geld von der Fußball-EM 2024 finanziert worden. Laut Recherchen der "Stuttgarter Nachrichten" stand keine "Luxusreise" zur Debatte. Ein Bus des Abfallwirtschaftsbetriebs samt Fahrer wäre mit OB Nopper sowie den Stadträten am Samstagmorgen nach Berlin gefahren. Nach dem Pokalfinale und einer Übernachtung in einem Hotel am Alexanderplatz sowie einem Besuch des Banketts im Spielerhotel, um mit dem VfB Stuttgart den erhofften Pokalsieg zu feiern, wäre es am nächsten Morgen zurückgegangen.

Die Landesregierung soll laut Zeitung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beim Pokalfinale vertreten werden, der wie Nopper eine Einladung des DFB erhalten hat.