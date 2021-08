2020 ist in Herrenberg das Projekt Stadtnavi gestartet worden - eine innovative mobile Webplattform, gefördert vom Bund, weil Herrenberg eine Modellstadt für saubere Luft ist. Jetzt sucht die Stadt Mitmachkommunen für das Stadtnavi "made in Herrenberg". Die Mitmachkommunen und Landkreise können das Stadtnavi nutzen und auch gemeinsam weiterentwickeln. Nachmachen unter eigenem Label sei dabei ausdrücklich erwünscht, so die Stadt Herrenberg in einer Mitteilung vom Dienstag. Das Land Brandenburg stehe bereits in den Startlöchern, und die Stadt Ludwigsburg möchte das Stadtnavi im kommenden Jahr einführen. Die Stadtnavi-App in Herrenberg zeigt etwa die Anzahl der freien Parkplätze in der Altstadt in Echtzeit an, ebenso wie viele Fahrräder an der Station von RegioRad Stuttgart am Herrenberger Bahnhof bereitstehen.