Ein Klima wie in Neapel - das erwartet die Stadt Ludwigsburg in naher Zukunft. Deshalb soll jetzt hier einiges passieren. Auch Stuttgart kämpft mit den Klimafolgen.

Gefühlte Temperaturen von über 40 Grad, aufgeheizte Plätze, kaum Abkühlung in den Nächten - dieses Szenario beschreibt keine ferne Zukunft, sondern das Jahr 2035 in Ludwigsburg, so eine Studie der Stadt. Um besonders Kinder und Senioren zu schützen, passt sich die Stadt Ludwigsburg immer weiter an die Klimaveränderungen an.

Ludwigsburgs "pop-up Innenstadt"

Neben zusätzlichen Trinkbrunnen und Schattenplätzen werden Flächen entsiegelt und begrünt. Unter anderem soll der Parkplatz Ehrenhof zu einem grünen Park werden. Mit dem Projekt „pop-up Innenstadt“ sollen außerdem weitere Parkplätze in Grünanlagen umgewandelt werden. So soll laut Oberbürgermeister Matthias Knecht gezeigt werden, wie die Stadt klimagerecht aussehen kann.

Urban gardening auf Stuttgarter Balkonen SWR

Fassadenbegrünung

In Stuttgart sind zahlreiche Häuserfassaden begrünt worden. So kann man beispielsweise die Hausfassade mit Gerüsthaken versehen und mit etwas Abstand zur Wand Maschendraht spannen, an dem sich Kletterpflanzen wie Knöterich, Efeu oder Wilder Wein entlang ranken können. Auch in komplett versiegelten Hinterhöfen eignen sich Fassaden, um mit mehr Grün oder auch Blauregen nicht nur aufzufallen, sondern auch um das Mikroklima an dieser Stelle zu verbessern.

Flächen entsiegeln, grün gestalten

So soll auch angesichts der Klima-Erwärmung etwas im Kleinen getan werden. Denn Grün kühlt. "Wir versuchen generell, Fläche zu entsiegeln, grün zu gestalten. Durch Baumpflanzen, auch Straßenbegleitbepflanzung und Bauwerksbegrünung möglichst kühle Oberflächen zu schaffen," sagt Rainer Kapp, der Stadtklimatologe der Stadt Stuttgart. So könne man die Stadt widerstandsfähiger machen, vor allem gegen Sonneneinstrahlung und Starkregen.

Dass Stuttgart noch viel Potential bietet, zeigt die Ausstellung "Grüne Stadt" im Stadtpalais. Unter anderem sind Projekte aus Paris, Freiburg, Kopenhagen und Shanghai aufgeführt. Eine eigene Rubrik zeigt Stuttgarter Projekte.

Torben Giese, der Direktor des Stadtpalais Stuttgart steht in der Ausstellung "Grüne Stadt" SWR

"Es ist mein absolutes Lieblingsprojekt, das ist ein ehemaliges Energiekraftwerk in Kopenhagen, das man zu einer riesigen Skipiste gemacht hat, die aber im Sommer aber zum Erlebnisberg wird, auf dem ich wandern gehe. Das ist doch komplett verrückt und eine gute Idee, wie eben natürliche Elemente zu mehr Lebensqualität beitragen können."

Grüner Balkon in der Innenstadt: Mehrwert für das Haus

Nach der Devise "Kein Platz ist zu klein für einen Garten" entstehen auf Balkonen, Terrassen oder Fenstersimsen kleine Beiträge, um Nahrung selber zu erzeugen. Nicht nur um eine bunte Umgebung herzustellen, versuchen das zahlreiche Menschen, es kühlt auch die zugehörige Wohnung und ist gleichzeitig ein Freizeitvergnügen. Weil das Grün vor der Balkontür gleichzeitig Habitat und Buffet für Insekten und Vögel ist, kann Natur bereits vor der eigenen Tür beobachtet - und dadurch besser verstanden - werden.