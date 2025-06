Die Stadtkirche in Stuttgart-Bad Cannstatt wurde saniert. Zum Abschluss wurden aus der Kirchturmspitze mehrere Zeitkapseln geholt. Sie geben Aufschluss über das Leben bis ins 17. Jahrhundert zurück.

Nach mehr als 60 Jahren wird die evangelische Stadtkirche im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt wieder saniert. Zum Abschluss der Arbeiten wurden am Montag acht Zeitkapseln aus dem Kirchturm geholt und geöffnet. "Wir sind völlig geflasht. Wir hatten vielleicht zwei erwartet", erzählt Dekan Eckart Schultz-Berg.

In Stuttgart-Bad Cannstatt wird ein Team mit einem Kran hoch zur renovierten Kirchturmspitze gehoben - inklusive SWR Kameramann. SWR Vanessa Sieck

Zeitkapseln in goldener Kugel in 50 Metern Höhe

Um an die Zeitkapseln zu kommen, wurde am Morgen ein Steiger mit einem Kran zur etwa 50 Meter hohen Kirchturmspitze hochgefahren. Schultz-Berg holte die Kapseln in luftiger Höhe aus der goldenen Kugel: "Natürlich ist Herzklopfen dabei, aber man ist dann so konzentriert, dass man alles um sich herum vergisst. Ich glaube, ich habe nie nach unten geguckt." So fokussiert sei er auf die Arbeiten gewesen, erzählt er.

Zeitkapseln gibt es auch in anderen historischen Gebäuden. Sie liefern mit ihren Dokumenten und Objekten Einblicke in das Leben vor Ort der letzten Jahrzehnte - oder wie im Fall von Bad Cannstatt sogar Jahrhunderte. Renovierungen an Kirchtürmen finden in der Regel nur alle 70 bis 80 Jahre statt. In Bad Cannstatt wurde der Turm der Stadtkirche zuletzt in 1962/63, davor im Jahr 1904 renoviert. Die insgesamt acht Zeitkapseln befanden sich in einer goldenen Kugel auf der Turmspitze. Diese musste aufgehämmert und aufgeschnitten werden, um an die einzelnen Kupferrollen mit den Dokumenten aus den unterschiedlichen Zeiten zu kommen.

So sieht die Zeitkapsel in Bad Cannstatt aus. SWR Vanessa Sieck

Die meisten anderen Kirchen-Dokumente wurden zerstört

Das älteste Dokument aus einer der Kapseln stammt aus dem Jahr 1661. Für Dekan Schultz-Berg war der Moment, in dem die Zeitkapseln geöffnet wurden, etwas Besonderes. Denn "in Stuttgart gibt es nur vier Großkirchen in diesem Alter - neben der in Bad Cannstatt noch die Stiftskirche, die Hospitalkirche und die Leonhardskirche und die Cannstatter Stadtkirche. Und die Stadtkirche ist wohl die einzige, in der diese Dokumente nicht im Krieg zerstört wurden", ergänzt er.

Was passiert, wenn die Zeitkapseln unten sind?

Zuletzt sind die Zeitkapseln nach Angaben der Evangelischen Kirche in Stuttgart vor mehr als 60 Jahren geöffnet worden. Es sind also schon recht viele Dokumente bekannt - aber nicht die aus den Jahren 1962/63. Nach der Öffnung wurden die Dokumente vorsichtig abfotografiert und ausgestellt.

Erst alle Dokumente raus aus der Zeitkapsel - dann alle wieder rein, inklusive neuen aus diesem Jahr. SWR Vanessa Sieck

Am Dienstagmorgen sollen dann alle Rollen und die Zeitkapseln wieder verschlossen und zurück auf die Kirchturmspitze gebracht werden - ergänzt mit neuen Dokumenten. Unter anderem mit einem Bericht über die aktuelle Lage, einer neuen Ausgabe der Bauzeitung "Bauhütte", einem Foto, einer Unterschriftenliste der Kirchengemeinderätinnen und -räte sowie aktuellem Münzgeld. Auch soll der neu renovierte Turmhahn wieder auf die Turmspitze gesetzt werden.