Die Stadt Sindelfingen hat das diesjährige Internationale Straßenfest coronabedingt abgesagt. Es bricht uns allen das Herz, dass wir nun bereits zum zweiten Mal in Folge auf das Traditionsfest verzichten müssen, erklärte OB Vöhringer zu der Entscheidung. Seit Jahrzehnten zieht das Internationale Straßenfest Sindelfingen an einem Wochenende im Juni zehntausende Besucher an. Eine verkleinerte Ersatzlösung wird für den Herbst angedacht.