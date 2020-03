Wegen voller Stadtbahnen in Stuttgart hagelt es Kritik. Die Situation sei "katastrophal", so ein Fahrgast, und ein Mindestabstand könne nicht eingehalten werden. Seit Dienstag gilt wegen der Corona-Einschränkungen im öffentlichen Leben der Sonderfahrplan.

Weil die Menschen in der Region Stuttgart aufgrund der Corona-Krise weitestgehend zu Hause bleiben sollen, haben viele Verkehrsunternehmen reagiert und lassen Busse und Bahnen seltener fahren. In Stuttgart gilt seit Dienstag ein Sonderfahrplan, der sich am Sonntagsfahrplan orientiert. Das heißt, insbesondere in den Morgenstunden sind weniger Fahrzeuge unterwegs. Viele Fahrgäste finden das in Zeiten der Corona-Epidemie eine Zumutung, ein Mindestabstand sei nicht einzuhalten, man stünde "Wange an Wange".

Ab Mittwoch zum Teil wieder 15-Minuten-Takt

Die Verantwortlichen der Stadtbahn wollen nun kurzfristig reagieren. Die Pressesprecherin der SSB, Birte Schaper, sagte dem SWR: "Wir haben auch festgestellt, dass einige Stadtbahnlinien und Busse so voll waren, dass unsere Fahrgäste den zur Zeit gebotenen Abstand zueinander nicht mehr einhalten konnten." Aus diesem Grund werde die SSB ab Mittwoch größere Busse einsetzen. Zudem werden auf den am stärksten nachgefragten Stadtbahnlinien in den Morgenstunden gegen fünf Uhr die Bahnen im 15-Minuten-Takt fahren.

Dauer 2:14 min Scharfe Kritik an übervollen Stadtbahnen Scharfe Kritik an übervollen Stadtbahnen

Folgende Stadtbahnlinien verkehren ab dem 25. März im angegebenen Linienverlauf ab etwa fünf Uhr im 15-Minuten-Takt: U1 Fellbach – Vaihingen (vollständiger Linienweg), U2 Neugereut – Botnang (vollständiger Linienweg), U4 Untertürkheim – Hölderlinplatz (vollständiger Linienweg), U6 Gerlingen - Möhringen (Teilabschnitt), U7 Mönchfeld – Heumaden (Teilabschnitt), U9 Heslach Vogelrain – Hedelfingen (vollständiger Linienweg), U12 Mühlhausen – Möhringen (Teilabschnitt), U15 Stammheim – Ruhbank (vollständiger Linienweg)

So kurzfristig wie möglich sollen sämtliche Stadtbahnlinien der SSB (mit Ausnahme der U34) morgens während der Hauptverkehrszeit ab 5 Uhr auf einen 15-Minuten-Takt umgestellt werden.