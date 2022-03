Regierungspräsidium erlässt Planfeststellungsbeschluss für Verlängerung Stadtbahnlinie U5

per Mail teilen

Für die geplante Verlängerung der Stadtbahnlinie U5 in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gibt es jetzt eine Baugenehmigung - das Regierungspräsidium Stuttgart hat den Planfeststellungsbeschluss erlassen. Baubeginn ist voraussichtlich im Juni 2022. Die neue Stadtbahnstrecke wird eine Länge von rund 660 Metern haben. Sie führt von der bisherigen Endhaltestelle Leinfelden Bahnhof zur neuen Haltestelle Neuer Markt. Mit der Verlängerung soll ein neu entstehendes urbanes Mischgebiet an die Stadtbahn angeschlossen werden. Laut Regierungspräsidium wird die Anbindung von rund 1.500 Arbeitsplätzen und 4.300 Einwohnern ermöglicht. Das Ende der Streckengleise ist so ausgelegt, dass eine künftige Weiterführung der Strecke nach Leinfelden-Echterdingen möglich ist.