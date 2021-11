Region Stuttgart: Stadtbahnlinie U6 ab 12. Dezember bis zum Flughafen

Mit dem Fahrplanwechsel ab 12. Dezember wird die Stadtbahnlinie U6 bis zum Stuttgarter Flughafen fahren. Die Linie U6 ist bislang zwischen Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) und Fasanenhof/Schelmenwasen unterwegs. Vom 12. Dezember an fährt sie weiter bis Flughafen/Messe. Auf der Strecke zum Flughafen hält die U6 an den neuen Stationen Stadionstraße und Messe West in Echterdingen (Kreis Esslingen). Mit dem Fahrplanwechsel gibt es weitere Veränderungen. So ist die S-Bahn künftig auch an Samstagen bis auf wenige Ausnahmen zwischen 13 Uhr und 18:30 Uhr im 15-Minuten-Takt unterwegs. Auf den Linien S1 und S6 gilt der Viertelstundentakt bereits ab etwa neun Uhr.