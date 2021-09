Lastwagen kollidiert im Kreuzungsbereich mit Stadtbahn

Ein Lastwagen ist am Mittwochnachmittag in Stuttgart-Zuffenhausen mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer wollte offenbar verbotswidrig in einem Kreuzungsbereich auf Höhe der Abzweigung Bundesstraße 10/27 nach links über die Bahngleise abbiegen, teilte die Polizei mit. Der 40 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Von den Insassen der Stadtbahn der Linie 7 wurde niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Auch der Stadtbahnverkehr musste vorübergehend gesperrt werden, weil der Lastwagen sich im Gleisbett festgefahren hatte.