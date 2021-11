Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Straßenbahn sind am Mittwochvormittag in Stuttgart-Wangen zwei Menschen verletzt worden. Die Stadtbahnlinie war rund eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt. Kurz vor 11 Uhr war der Lkw im Bereich einer Baustelle nach links abgebogen. Offenbar verbotener Weise, wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, weil in dem Bereich vor der Haltestelle "Im Degen" Linksabbiegen nicht erlaubt ist. Die Stadtbahn der Linie U4 prallte in die Fahrerseite des Lastwagens. Der Fahrer wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. In der Straßenbahn wurde eine 67-jährige Frau leicht verletzt. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Gegen 12 Uhr konnte die Sperrung der Stadtbahnlinie dann wieder aufgehoben werden.