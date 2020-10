per Mail teilen

Eine Fußgängerin ist am Sonnstag in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die 63-Jährige habe an der Haltestelle Freiberg die Gleise noch vor der anfahrenden Bahn überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Der Stadtbahnfahrer konnte trotz eines Bremsmanövers eine Kollision nicht mehr verhindern.