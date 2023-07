per Mail teilen

Die Stadt Stuttgart will über das Versammlungsrecht Klimaaktivisten von weiteren Straßenblockaden abhalten. Dafür hat die Verwaltung nun eine Allgemeinverfügung angekündigt.

Die Stadt Stuttgart verbietet mit einer Allgemeinverfügung Klimaproteste auf den zentralen Straßen der Landeshauptstadt, bei denen sich Personen etwa ankleben, einbetonieren oder anketten. Das teilte die Verwaltung in einer Mitteilung am Donnerstagnachmittag mit. Die Regelung greife ab Samstag (8.7.) und gelte bis Ende des Jahres, heißt es weiter. Verboten sei sowohl das Veranstalten von Blockaden wie auch die Teilnahme.

Blockaden sollen schneller geräumt werden können

Die Stadtverwaltung erhofft sich von der neuen Regelung vor allem einen Zeitgewinn. Denn normalerweise müssten Veranstaltungen aufgelöst werden, bevor die Polizei die Protestierenden wegtragen oder von der Straße lösen könne, so Albrecht Stadler, Abteilungsleiter Sicherheit und Ordnung bei der Stuttgarter Stadtverwaltung. Dies könne dauern, denn die Polizei müsse dreimal die Teilnehmenden einer Veranstaltung auffordern, den Platz zu verlassen und ihnen außerdem Zeit dafür geben. Das dauere in der Regel etwa eine Viertelstunde, so Stadler weiter.

Stadt Stuttgart: Veranstaltern droht bis bis zu einem Jahr Gefängnis

Außerdem hofft die Stadtverwaltung auf die abschreckende Wirkung der Allgemeinverfügung. "Es ist auch ein Verbot und ein gesetzestreuer Bürger lässt sich von einem Verbot möglicherweise beeindrucken."

Bei Verstoß gegen die Allgemeinverfügung drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 500 Euro. Albrecht Stadler vom Ordnungsamt weist außerdem daraufhin: "Wenn man Veranstalter oder Leiter einer verbotenen Veranstaltung ist, dann ist das sogar eine Straftat, die mit Geldstrafe oder einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft werden kann."

Nopper: Blockaden der Klimaktivisten seien nicht hinnehmbar

"Klimakleber gefährden sich und andere, sie gefährden sogar Rettungseinsätze", lässt sich Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) in der Mitteilung der Stadt zitieren. Es sei nicht einzusehen, dass einzelne ohne vorherige Anmeldung "nach dem Gutdünken" Straßen blockierten. Das Verbot wolle man aber nicht so verstanden wissen, dass die Stadt sich nicht für Klimaschutz und Klimaneutralität engagieren möchte.

Blockadeaktion legte Verkehr in Stuttgart lahm

In den vergangene Monaten hatten sich wiederholt Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten auf der Fahrbahn festgeklebt, um für stärkeren Klimaschutz zu demonstrieren. Zuletzt hatten am Samstag (1.7.) bei einer koordinieren Aktion Aktivisten neun Haupt- und Bundesstraßen in Stuttgart blockiert. Damit brachten sie den Verkehr streckenweise über Stunden zum Erliegen. Auch ein Rettungswagen blieb im Stau stecken. Mittlerweile hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) allerdings erklärt, dass der Patient rechtzeitig erreicht werden konnte.

Zulässigkeit der Allgemeinverfügung unklar

Ob das Verbot solcher Aktionen per Allgemeinverfügung zulässig ist, ist unklar. Generell ist das Demonstrationsrecht in Deutschland ein Grundrecht. Demonstrationen müssen nicht angemeldet werden.