Am Samstag hatte der Kandidat der AFD, Malte Kaufmann, in der Königsstraße in Stuttgart um Unterstützung für die OB- Wahl geworben und sich nach Protesten von der Polizei schützen lassen. Die Stadt Stuttgart kritisiert, dass die AfD einen genehmigten Infostand der Partei zu Wahlkampfzwecken für die OB-Wahl umgenutzt hat. Die ganze Geschichte erzählt Verena Neuhausen im Gespräch mit Diana Hörger.