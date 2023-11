Nur wer sich sicher in seiner Wohngegend fühlt, lebt zufrieden. Mit Hilfe einer Studie will die Stadt Stuttgart nun das persönliche Sicherheitsgefühl ihrer Bürger ermitteln.

Die Stadt Stuttgart befragt ihre Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal mittels einer Studie, wie sicher sie sich an ihrem Wohnort fühlen und wie zufrieden sie mit der Polizeiarbeit sind. Die 50.000 Befragten wurden dafür repräsentativ aus allen Stadtbezirken ausgewählt. Details zur Studie erhalten sie seit Mittwoch per Post, so ein Sprecher der Stadt.

Sicherheit und Lebensqualität gezielter fördern

"Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrem Stadtteil?" oder "Ist es während der letzten zwölf Monate vorgekommen, dass Sie jemand persönlich beleidigt oder bedroht hat?" Fragen wie diese sollen ausgewählte Personen in einem Fragebogen beantworten. Ziel der Studie ist laut Stadt, die Sicherheit und Lebensqualität in allen Stadtbezirken zu fördern. Dafür sollen die Befragten einschätzen, wie sicher sie sich in Stuttgart fühlen. Die Beantwortung der Fragen sei freiwillig, heißt es seitens der Stadt. Man könne den Fragebogen entweder online oder auf Anfrage auch auf Papier ausfüllen.

Ergebnisse der Studie kommen im Frühjahr 2024

Die Befragung ist Teil einer Studie des Instituts für Kriminologie in Heidelberg und des Instituts für Kriminologische Forschung Baden-Württemberg. Sie erheben diese Zahlen auch in anderen Kommunen zum Vergleich. Durch die anonyme Verarbeitung könnten keine Rückschlüsse auf einzelne Personen hergestellt werden, so die Stadt. Die Befragung läuft noch bis Ende Dezember. Im Frühjahr 2024 sollen die Ergebnisse dann veröffentlicht werden.