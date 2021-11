Stadt Leonberg sagt Weihnachtsmärke ab

In Leonberg (Kreis Böblingen) finden in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte statt. Grund dafür seien die hohen Corona-Zahlen und die stark belegten Kliniken, teilte die Stadt mit.

In Leonberg (Kreis Böblingen) finden in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte statt. Grund dafür seien die hohen Corona-Zahlen und die dadurch stark belegten Kliniken, teilte die Stadt mit. Es hätte ihren Angaben zufolge zwar die Möglichkeit gegeben, die Weihnachtsmärkte mit einer 2G-Regelung durchzuführen. Leonbergs Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) teilte mit, es wäre aber das falsche Signal gewesen, eine Veranstaltung in dieser Größenordnung derzeit stattfinden zu lassen. Damit gehört Leonberg zu mehreren Kommunen in der Region, die ihre Weihnachtsmärkte abgesagt haben. Am Mittag hatte die Stadt Stuttgart hingegen mitgeteilt, der dortige Weihnachtsmarkt solle unter Auflagen stattfinden.