Stadt verleiht Mörike-Preis an Schriftsteller Randt

Die Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) verleiht am Mittwochabend den Mörike-Preis 2021. Die Auszeichnung erhält der in Berlin lebende Schriftsteller Leif Randt. Leif Randt ist der jüngste Preisträger in der Geschichte der Auszeichnung. Der 38-Jährige ist bislang bekannt geworden durch seine Bücher wie "Planet Magnon" oder "Leuchtspielhaus". Die Stadt Fellbach verleiht den Mörike-Preis im Andenken an den Dichter Eduard Mörike, der zum Lebensende einige Zeit in Fellbach verbracht hatte. Die Auszeichnung wird seit 30 Jahren alle drei Jahre verliehen.