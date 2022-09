Fellbach sucht dringend Unterkünfte für Geflüchtete

per Mail teilen

Die aktuelle Flüchtlingskrise hat größere Dimensionen angenommen, als die der Jahre 2015/2016, so die Stadt Fellbach. Mehr Menschen müssen aufgenommen werden. Aber wohin?

Die Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sucht dringend zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für weitere ukrainische Flüchtlinge. Dabei will die Stadt unbedingt vermeiden, Flüchtlinge in Turnhallen unterzubringen, sagte Oberbürgermeisterin Gabriele Zull (parteilos) am Dienstag.

Stadt plant Containerwohnanlage

In Fellbach sind im Moment rund 600 Ukrainer erfasst, die in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises, der Stadt oder Privat wohnen. Bis Ende des Jahres rechnet die Stadt mit wöchentlich rund 20 Flüchtlingen, die zusätzlich untergebracht werden müssen. Zwar soll Mitte Oktober mit dem Aufbau einer Container-Wohnanlage für rund 100 Menschen begonnen werden. Um Engpässe zu vermeiden, brauche es aber unbedingt weitere, private Angebote aus der Bevölkerung.

Göppingen: Zweite Turnhalle als Notunterkunft noch diese Woche

Währenddessen wird in Göppingen bereits die zweite Turnhalle eines Gewerblichen Schulzentrums als Notunterkunft vorbereitet. Hier sollen bereits Ende der Woche 160 Flüchtlinge aus der Ukraine einziehen.